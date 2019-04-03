» "البنك الدولي": مصر ستصبح ثاني أكبر نمو اقتصادي بالمنطفة

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أصدر البنك الدولي، تقريرًا حمل عنوان «الإصلاحات والاختلالات الخارجية ــ العلاقة بين العمالة والإنتاجية»، أكد من خلاله أنه من المتوقع ان تحقق مصر خلال العام الحالي، ثاني أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وألمح التقرير، إلى أن النمو المتوقع بالمنطقة تتصدره الدول النامية المستوردة للنفط مثل مصر التي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5.5% عام 2019 .

وأرجع التقرير ارتفاع النمو في مصر، إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من خلال الاكتشافات الجديدة، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة، وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، موضحًا أن خفض الدعم وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل أدت إلى تقليص عجز الموازنة فى مصر .

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن على دول المنطقة تبنى مزيد من الإصلاحات الطموح مع التركيز على تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، مبينًا أنه سيكون هناك 300 مليون شاب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطلعون لدخول سوق العمل بحلول عام 2050 .


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