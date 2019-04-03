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قضايا الدولة تحصل على حكم هام لصالح البترول

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هيئة قضايا الدولة
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أنابيب البترول

قضايا الدولة

احكام قضايا الدولة

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام بجلسة 8/1/2018 في التحكيم رقم 54 لسنة 2010، المقام من وزير الموارد المائية بصفته ضد شركة أنابيب البترول، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: بإلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي للمحتكم بصفته مبلغ مليون و986 ألف و588 جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار.

ترجع وقائع القضية التحكيمية إلى تقدم وزير الموارد المائية والري بصفته ضد الشركة المذكورة طلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدها بأداء مبلغ 4 مليون و303 ألف و135 جنيه على سند أنه بتاريخ 3/12/2009 نشب حريق بناحية زمام قرية 7 مهاجرين ـ مركز سمالوط ـ محافظة المنيا نتيجة تسرب كمية من غاز البترول (النافث) من خط أنابيب البترول أسيوط التبين المملوكة للشركة المحتكم ضدها تسبب في الحريق المذكور في حدوث تلفيات في محطتي رفع المياه على ترعة الطلياني (القمادير) الموصلة لقرية 7 مهاجرين، وقدرت الخسائر لهذا الحريق بالمبلغ المطالب به، وقد قضت هيئة التحكيم بمبلغ المشار إليه وفقاً لما اطمأنت له من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة المأمورية المكلفة بها من قبل هيئة التحكيم، على أساس ما أنفقته الوزارة في إصلاح التلفيات لمحطتي المياه المضرورتين من الحريق، وبناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

الجدير بالذكر أن الشركة المحكوم ضدها أقامت إشكالاً ضد وزير الموارد المائية والري بصفته قيد برقم 6 لسنة 2018 أمام هيئة التحكيم لوقف تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه وبجلسة 4/3/2019 حكمت الهيئة بإجماع الآراء في مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وألزمت المستشكل بصفته بالمصروفات، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي يضيف للخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به.


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