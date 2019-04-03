» مصر تستضيف مسابقة السيارات "الهجينة"

03 أبريل 2019 - 11:15 ص

تستضيف مصر مسابقة السيارات الهجينة الكهربائية، بمدينة الغردقة، خلال شهر إبريل الجاري بمشاركة العديد من الجامعات المصرية والإماراتية .

وتعتبر السيارات الهجينة هي سيارات لها القدرة على العمل بالبنزين والكهرباء معا، وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود والبنزين، أصبحت السيارات الهجينة حلاً مثاليًا في العديد من دول العالم.

وهجين هي كلمة مترجمة عن الكلمة اليونانية «Hybrid » المشتقة من «هيبريدا»، التي تعني خليط، أو تشارك عدد من العناصر في تشكيل عملية واحدة.