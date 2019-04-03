الأرصاد: انتظروا مفاجأة عصر اليوم

03 أبريل 2019 - 11:05 ص



أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسنا مستمرا في الأحوال الجوية، ويوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، قائلا :" الطقس سيكون معتدل على شمال البلاد ولكنه شديد البرودة على كافة الأنحاء ليلا.



وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن هناك تحذيرات من الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ناصحًا السائقين باتخاذ أقصى درجات الحذر أثناء القيادة نظرًا لتكون الشبورة المائية صباحًا وتطبيقات تعليمات المرور بكل دقة.



وأشار، إلى أن درجات الحرارة تسجل في القاهرة 25 درجة، وغدًا ستكون درجات الحرارة 26 درجة مئوية، وهو ما يؤكد الارتفاع التدريجي والدفء في الأحوال الجوية، معقبا انتظروا مفاجأة عصر اليوم" سيكون الجو صيفي ".



وفجر رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، مفاجأة للمواطنين الذين يرغبون في ارتداء الملابس الصيفية، قائلا "الموعد المناسب لارتداء الملابس الصيفية وتخفيف الملابس الثقيلة يكون في آخر أسبوع من شهر أبريل الجاري"، محذرا من تخفيف الملابس قبل 24 يوما من الآن.

