لليوم الرابع على التوالي ارتفاع في أسعار"النفط"

03 أبريل 2019 - 11:02 ص

استمر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية لليوم الرابع على التوالي بعد أن اقترب خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال من تجاوز مستوى 70 دولار للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، وذلك مع تجدد التفاؤل بتحسن أداء الاقتصاد العالمي وتراجع إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تجمع "أوبك بلس" مما قلل من تأثير الزيادة في مخزون النفط لدى الولايات المتحدة .

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر خام برنت في تعاملات لندن بنسبة 0.7 % بعد ارتفاعه بنسبة 2.3 % خلال الأيام الثلاثة الماضية، مضيفة أن أسعار النفط بدأت ترتفع مدعومة بارتفاع أسعار الأصول المالية عالية المخاطر نتيجة التفاؤل بقرب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما .

وفي الوقت نفسه فإن خفض إنتاج الدول المصدرة للنفط وبخاصة السعودية ساعد في الحد من تأثير أنباء ارتفاع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي .

وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 30% منذ بداية العام الحالي نتيجة التزام دول "أوبك بلس" بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ بداية العام الحالي من ناحية، والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران من ناحية أخرى. في الوقت نفسه فإن احتمالات انتهاء الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قللت المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي على النفط .

وفي نيويورك ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 28 سنتا أي بنسبة 0.5% إلى 62.86 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، ليرتفع السعر بنسبة 35% تقريبا منذ بداية العام الحالي، في أعقاب ارتفاعه بنسبة 5.5% خلال الأيام الثلاث الماضية .