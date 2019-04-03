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رائد الفضاء الإيطالي باولو نيسبولى في الصالون العلمي لأكاديمية البحث

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البيئة

في إطار التعاون المثمر بين أكاديمية البحث العلمي والمجلس الثقافي الإيطالي بالقاهرة تستضيف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا رائد الفضاء الإيطالي الشهير باولو نيسبولي فى النسخة الثالثة من صالونها العلمي لعام 2019، وذلك على مسرح السلام يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الساعة الثالثة عصراً، ومن الجدير بالذكر أن باولو نيسبولي قضي ثلاثمائة وثلاث عشر يوماً على متن محطة الفضاء الدولية، ويعد من أكثر رواد الفضاء الأوربيون خبرة، حيث شارك وساهم في نجاح ثلاث مهمات فضائية كما ساهم في إنشاء برنامج العلوم من الفضاء للوكالة الأوروبية للفضاء.

وهو البرنامج الذي يتضمن إجراء تجارب بيولوجية وفيسيولوجية ومراقبة البيئة وعلوم المواد في داخل معامل المحطة الدولية للفضاء، وأوضح البيان أن الحضور بأسبقية التسجيل من خلال موقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.


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