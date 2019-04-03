انفجار يتسبب فى وفاة شخص وانهيار عقار بالزواية الحمراء

03 أبريل 2019 - 10:58 ص

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة فيما أصيب 6 آخرون، بسبب تسرب غاز، مما أدى إلى انفجار وانهيار جزئى لعقار بمنطقة الزاوية الحمراء، وتم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بتسرب غازى أدى إلى حدوث انهيار جزئى لعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية، وعلي الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.