أديب عن استفتاء الدستور: "اللي مش هينزل هيدفع"

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طالب الإعلامي عمرو أديب، المواطنين المصريين بعدم العزوف عن المشاركة في أي من الاستحقاقات الدستورية والتعبير عن آرائهم بحرية مطلقة ، مستشهدا الإقبال بالكثيف من الأتراك للمشاركة في الانتخابات المحلية.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه يجب على المواطن أن يشارك في الانتخابات أو الاستفتاءات الوطنية ليس خوفًا من الغرامة المالية وإنما لكونه أحد حقوقه المشروعة.

وتابع الإعلامي: "اللي مش هينزل هيدفع أغلى من 500 جنيه؛ ده مستقبل بلد ويجب أن يكون لكل مواطن رأي فيه"، معقبا: "انزلوا قولوا رأيكم وعبروا عن نفسكم أيا كانت"، في إشارة منه إلى الاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية المطروحة حاليا بالبرلمان.

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