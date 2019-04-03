"السيسي" يجري مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة

03 أبريل 2019 - 10:48 ص

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية بمصر الجديدة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، الذي يقوم حالياً بزيارة لمصر ضمن جولة زار خلالها تونس ويزور أيضا الأردن .

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام الأمم المتحدة مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب انتهاء المباحثات .

كان جوتريتش قد التقى أمس في القاهرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الخارجية وممثلي منظومة الأمم المتحدة في مصر، كما زار المتحف المصري الكبير .