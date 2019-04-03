الحرية المصري ينظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بحضور قيادات شعبية

03 أبريل 2019 - 10:46 ص

تحت رعاية النائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري، نظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة احتفالية كبري بنادي المعلمين لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء وذلك ضمن الاحتفالات بعيد المرأة المصرية.

أكد يوسف خطاب الأمين العام لحزب الحرية بالجيزة خلال كلمته ان الحزب وقيادته حريصة علي تقديم الدعم الكامل للمرأة المصرية وتكريما لدورها ونضالها الوطني .

وأضاف خطاب أن الحزب يكرم عدد من الأمهات المثاليات من أمهات الشهداء وذوى الأيتام هذا العام في تقليد مهم لدعم المرأة المصرية مشيرا إلي ان أمانة المرأة بالحزب لها دور كبير في تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

شارك في الاحتفالية احمد مهنا نائب رئيس حزب الحرية المصرية والنائب جمال عقبي وحسين هريدى أمين الحزب ببولاق الدكرور وخالد قنديل أمين تنظيم الحزب وبدوي عقبي ولفيف من القيادات الشعبية بأمناء الأقسام في محافظة الجيزة.

بدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم ثم تلتها عدد من الفقرات الغنائية والفنية لدعم الجيش والشرطة والأم المصرية.