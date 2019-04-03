» تركي آل الشيخ: عمل قريب مع الهضبة

03 أبريل 2019 - 10:37 ص

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى بيراميدز اليوم، تقديم عمل جديد مع المطرب عمرو دياب، قريبًا.

وكتب "آل الشيخ" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عمل قريب مع الهضبة وعمرو مصطفى ".





وتابع: "دائمًا الخلطة دي مفعولها زي السحر ".



