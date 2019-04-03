أسطورة "ليفربول" يوجه رسالة قاسية لـ"صلاح"

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وجه أسطورة نادي ليفربول "ستيف نيكول" انتقادًا حادًا لنجم فريق ليفربول "محمد صلاح" بسبب تراجع مستواه في الأونة الأخيرة.

ولم يسجل "صلاح" إلا 20 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، من ضمنهم 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وغاب عن التهديف في المباريات الثمانية الماضية.

وقال "نيكول" في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "محمد صلاح فقد عقله".

وأضاف: "لا يمكن القول أن صلاح يعاني من موسم سيء، هو لا يعاني من ذلك، هو يعاني فقط من السوء في النصف الثاني من الموسم".

وواصل: "لقد كان جيدًا في النصف الأول، هو فقط سيئًا في النصف الثاني".

وأردف: "الأمر أصبح أنك تفكر في أنه لن يسجل عندما يقترب بالكرة من المرمى، كنت أدعي الله أن يمرر الكرة إلى ماني، لأنني رأيت أنه لن يستطيع هز الشباك في النهاية إذا لم يمرر الكرة".

واستكمل: "الشيء المقلق الذي أفكر فيه حاليًا، من أين سيحصل ليفربول على أهدافه؟ الطريقة التي يعتمد عليها ليفربول هي التركيز على الثلاثي في خط الوسط من أجل تمرير الكرات إلى الثلاثي الهجومي، هم ليسوا مبعدين في تمرير الكرات بين الخطوط".

"نيكول" واصل تصريحاته الحادة قائلًا: "الأمر الآن يبدو وكأن ليفربول يملك اثنين من اللاعبين فقط في الخط الهجومي، ماني وفيرمينيو، في حين أنه بالنظر إلى مانشستر سيتي ستجد أنه يمتلك الكثير من اللاعبين القادرين على التسجيل، هذا هو الأمر الذي يجعلني أقول أن مانشستر سيتي سيفوز بالدوري وليس ليفربول".


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