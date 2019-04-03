"الزار المصري" يسيطر على المهرجانات الغربية

03 أبريل 2019 - 10:31 ص

سلطت صحيفة "لوستر تسايتونج" السويسرية، الضوء، على مشاركة فرقة عازفي الزار المصري، في مهرجان الفنون الشعبية بمقاطعة "أوبفالدن" السويسرية، حيث يأملون في الحفاظ على ثقافتهم ونشرها في مختلف أنحاء العالم.

وتحت عنوان "المصريون في مهرجان أوبفالدن.. كيف لعبت الصدفة دورًا"، ذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن المسئول عن المهرجان السويسري "مارتن هيس"، اكتشف فرقة الزار المصرية من خلال زيارته إلى مصر للتعرف على الثقافات الأخرى وتقديمها في مهرجان الفولكلور الشعبي المقام بسويسرا.

ولفتت الصحيفة إلى أن "مارتن هيس" سيكون مسئولاً عن المهرجان المقام في الفترة من 4 إلى 7 يوليو القادم.

وأشارت إلى أن "الزار المصري"، عبارة عن طقوس دينية وطبية مشهورة لطرد الأرواح الشريرة من خلال الموسيقى.

ونقلت الصحيفة تصريحًا للمسئول عن المهرجان "مارتن هيس"، الذي أعرب بدوره عن إعجابه الشديد بموسيقى الزار المصري.

وأضاف "هيس": "في غضون وجودي بالقاهرة، التقيت مدير مؤسسة برو هيلفيتيا الثقافية، التي لديها مكتب في القاهرة، وأخبرني أن مجموعة عرقية مصرية ستقوم بعرض مسرحي صغير لتأدية موسيقى "الزار المصري"، الأمر الذي أثار فضولي، وعندما دخلت المسرح وشاهدتهم انبهرت بالفعل من موسيقاهم".

وتابع: "أن فن الزار المصري سرعان ما يتحول إلى هيكل إيقاعي منظم"، مشيرًا إلى مدى انجذابه للطقوس الموسيقية المصحوبة بالرقص.

واستطرد: "عازفو الزار المصري يأملون في زيادة مكانتهم في وطنهم، ويشعرون أنهم مهمشون".

أوضح المسئول عن المهرجان السويسرى "مارتن هيس" أنه قد اختار ملصق فرقة الزار المصري كنوع من الدعاية للمهرجان، مشيرًا إلى أن الملصق يعتبر دليلًا على أن ثقافتهم ينظر إليها في أماكن أخرى من العالم.