دعاء "علاء مبارك" للمسلمين في ليلة الإسراء والمعراج

عبد القادر وحيد
أعاد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك دعاءً على صفحته في تويتر، وعلق عليه قائلا: "يا رب".
وكان نص الدعاء الذي أعاده نجل مبارك: "الليلة ليلة 27 من رجب، ليلة الإسراء والمعراج، ليلة غسلت فيها أحزان الحبيب بعد عام الحزن".
وجاء في الدعاء: "اللهم كما جعلتها ليلة دخول الفرح والسرور على قلبه الشريف، بعد أن طال حزنه، فاجعلها ليلة فرح وسرور على أمته".
كما جاء في الدعاء أيضا: "اللهم خفف آلامها واشف بفضلك سقامها.. وارفع عنها ما حل بها من أذية وبلية.. اللهم قد وعدت نبيك في كتابك العزيز " ولسوف يعطيك ربك فترضى"، فأريه يالله في أمته ما يسره.
وقد لاقت التدوينة ردود فعل واسعة، على تويتر، حيث قام العديد من رواد الموقع بتقديم التهنئة لنجل مبارك، والدعاء لأسرته.
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