"شباب الصحفيين" تهاجم محمد رمضان

03 أبريل 2019 - 10:24 ص

طالبت جبهة شباب الصحفيين المسئولين بوقفة حادة وقوية مع الممثل محمد رمضان ليس فقط لظهوره عاريا في حفلة الغنائي ولكن لأنه أيضا يقدم فن هابط ومتدني ويعتمد في أعماله على البلطجة، مؤكدة الجبهة إن رمضان يمثل خطرا كبيرا على المجتمع المصري وأحد الأسباب الرئيسية في انهيار القيم والأخلاق وتدني الذوق العام.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية انه حان الوقت أن يتصدى المجتمع بكل فئاته لأمثال محمد رمضان والقضاء عليهم نهائيا حرصا على مصلحة الوطن والمواطن حيث يقوم جيل كبير من المراهقين بتقليده سواء في البلطجة التي يظهر بها في أفلامه ومسلسلاته و في تناوله للمخدرات حيث يعد أحد الأسباب الحقيقية في انتشار المخدرات بين الطلبة الذين يشاهدون اعماله.

أضاف طوالة اننا نحارب الإرهاب الأسود ونتصدي بكافة الطرق لتجار المخدرات وتسعى كافة مؤسسات الدولة لإعادة بناء الشخصية المصرية نجد محمد رمضان ومن على شاكلته يدمرون كل هذه الجهود بأعمال تافهة ليس لها علاقة بالفن الراقي الهادف الذي يحمل رسالة تعود بالخير والنفع على المجتمع، أشار رئيس الجبهة إلى إن نقابة الممثلين أصبحت عاجزة ولا تقدر على مواجهة رمضان والتصدي لة حيث شكل إمبراطورية راحت تفرض أوضاعا غريبة على الفن وأصبح يتحكم في اعمالة دون رقيب أو حسيب، أوضح طوالة إننا نساند وندعم بكل قوة طلب الإحاطة الذي تقدم به الإعلامي الوطني وعضو مجلس النواب د، سعيد حساسين لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لوقف مهزلة محمد رمضان الذي أساء للفن والفنانين ولإنقاذ الشباب من الضياع والدخول في النفق المظلم.