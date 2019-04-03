التضامن تقيم احتفالية لذوي الإعاقة والتوحد

03 أبريل 2019 - 10:19 ص

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أمس الثلاثاء فعاليات الاحتفالية التي نظمتها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بمقر ديوان عام الوزارة احتفالا باليوم العالمي للتوحد 2019 .

عقدت الاحتفالية تحت عنوان " استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الأشخاص ذوى التوحد " حيث يشهدها عدد واسع من الحضور والمهتمين ومن المقرر أن تتناول الاحتفالية التعريف بأول تطبيق تكنولوجي للتواصل البديل للأشخاص ذوى التوحد وهو تطبيق كلامي حيث سيتم عرض الأسس العلمية للتطبيق ومراحل التدريب ومجالات التطبيق كما ستتضمن الاحتفالية عروضا تقديمية ومداخلات حول مدى الاستفادة من التطبيق لتمكين ذوى التوحد .

هذا ويعد تطبيق كلامي هو أول التطبيقات الالكترونية التي تصدر باللغة العربية لمساعدة الأشخاص المبصرين غير الناطقين على التواصل اللفظي ، وذلك من خلال الصور حيث يتيح التطبيق للمستخدم تكوين جمل تعبيرية من خلال اختيار وتضمن قوائم كلامي مجموعة من الصور والكلمات الأكثر شيوعاً واستخداماً في الحياة اليومية من قبل الأطفال والكبار في المجتمع وهو يعد خطوة على طريق تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدمج في التعليم والمجتمع.

في سياق متصل افتتحت والى على هامش الاحتفالية معرضا لمنتجات أبناء الجمعية من ذوى التوحد يضم العديد من الإنتاج اليدوى المتميز من الإكسسوارات والتطريز والمفارش ذات التصميمات المتميزة

هذا وتأتى الاحتفالية انطلاقة لعدد من الفعاليات التي تقام برعاية الوزارة للاحتفال باليوم العالمي للتوحد والذي يأتي في الثانى من ابريل كل عام حيث، كما أضيئت مباني الوزارة مساء أمس باللون الأزرق تضامنا مع مصابي التوحد ودعوة لأهمية التوعية المجتمعية بحقوق ذوى التوحد ومساعدة المصابين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.