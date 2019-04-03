والي: قرعة الحج تمت علانية وإلكترونية دون تدخل بشري

03 أبريل 2019 - 10:11 ص

أشارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قرعة الحج تمت دون تدخل بشري وبطريقة الكترونية.

وفي كلمتها أمام فعاليات القرعة قدمت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة لحجيج بيت الله الفائزين متمنية لهم حج مقبول مشيرة إلى أن القرعة تجرى علانية والكترونيا دون تدخل بشرى فى اختيار اسماء الفائزين ضمانا لتحقيق العدالة والشفافية بين كافة المتقدمين وان الوزارة قد استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام حرصا على تقديم أفضل الخدمات للحجيج بسعر التكلفة فى ظل إشادة من الحجاج والبعثة الرسمية للدولة ووجود العديد من طلبات الانضمام من الهيئات والوزارات للانضمام لرحلة حج التضامن الاجتماعي والتي تتزايد سنويا .

وأضافت والى ان نسبة الزيادة بالأسعار لمستويات الحج الجمعيات الأهلية لهذا العام مقارنة بالعام الماضى حوالى 8 % فقط وانه يتم التنسيق مع وزارة الصحة لانشاء عيادات بمقر اقامة الحجيج بالفنادق فى الاراضى المقدسة كذلك تم التنسيق مع وزير الطيران لاستخدام بعض المطارات الاقليمية فى نقل الحجيج فى رحلتى الذهاب والعودة تيسيرا عليهم كما تم لأول مرة لهذا العام الاتفاق مع وزارة الأوقاف لإيفاد واعظات دينيات لتقديم الوعظ بالا راضى السعودية لمرافقة رحلة الحجيج كما ستقوم المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بتقديم إسدال وملابس إحرام هدية تحمل شارة وزارة التضامن الاجتماعي لحجاج المؤسسة .

وأشار فضيلة د على جمعة مفتى الديار المصرية السابق ونائب رئيس مجلس أمناء للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة في كلمته إلى انه في تلك الأيام المباركة ونحن في ذكرى الإسراء والمعراج نستعد لموسم حج متميز حيث نلاحظ تقدم المؤسسة للأمام بالعمل على تقديم مزيد من الخدمات للحجيج وخدمة زوار بيت الله الحرام

ومن جانبه صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بأنه سيتم إتاحة النتيجة من خلال 3 بوابات اليكترونية وهى الموقع الالكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg وعلى وموقع الوزارة و بوابة الحج الموحدة http://hij.moi.gov.eg كما سيتم إرسال رسائل لحجيج بيت الله الفائز بتأشيرات هذا العام على الهواتف المحمولة

وأضاف عبد الموجود أن الحجاج الفائزين من خلال القرعة الاليكترونية سيتم توجيههم لاستكمال الإجراءات المطلوبة حيث سيقومون بسداد رسوم رحلة الحج خلال أسبوع وتسهيلا على الحجيج فى سداد رسوم الحج تم الاتفاق مع شركة اى فاييناس لسداد الرسوم الخاصة بالحج من خلال اقرب مكتب بريد او بنك حكومى على مستوى الجمهورية وانه فى حال اعتذار البعض منهم سيتم تصعيد الحجيج الموجود بقائمة الاحتياطي حيث سيتم تحديد قائمة احتياطي بكل محافظة تمثل نسبه 30% .

هذا وقد قامت المهندسة عبير الحلو مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لنظم المعلومات بإجراء خطوات إجراء القرعة مع التعريف بالجوانب الفنية وقد أشارت إلى أن عدد الجمعيات المشاركة لهذا العام 3196 جمعية على مستوى الجمهورية تأتى في المقدمة محافظات القاهرة والجيزة والشرقية وبلغ عدد المتقدمين لهذا العام 32 ألف و617 متقدم وان أكثر المراحل العمرية تقديما كانت الفئة من 45 إلى 60 عاما وان السيدات كن أكثر المتقدمات للحج لهذا العام وان هناك من المتقدمين من جاوزت أعمارهم 90 عاما

شهد إجراء القرعة التي عقدت بمقر ديوان عام الوزارة أعضاء مجلس أمناء المؤسسة ومديري مديريات التضامن الاجتماعي وممثلي الجمعيات الأهلية.

جدير بالذكر غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وفضيلة الشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية السابق ونائب رئيس مجلس أمناء للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة القرعة قاموا بإجراء العلنية الالكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/ 2019 م باجمالى 12 ألفا تأشيرة حج جمعيات من اجمالى من تقدموا من أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على التأشيرات لهذا العام والذين بلغ عددهم 32 ألفا و600 متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية .