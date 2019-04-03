"تويتر" يشتعل باللون الأحمر بعد فور "الأهلي"

03 أبريل 2019 - 10:08 ص

اشتعل موقع التغريدات القصيرة "تويتر" منذ أمس حتى الآن بعد فوز النادي الأهلي بالأمس على نظيرة الاتحاد السكندري بالدوري العام بنتيجة 2/0 ما جعله يحتل لأول مرة صدارة جدول الدوري "مؤقتًا" وفي أنتظار مباراة الزمالك مع سموحة التي تقام اليوم.

وتصدر هاشتاج "بعزيمة الدوري في الجزيرة" تريند تويتر والذي تفاعلت فية جماهير القاعة الحمراء والتي حثت فيه اللاعبين على مواصلة الانتصارات وجعل الدوري هذا الموسم بالجزيرة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بعد الفوز المثير على الاتحاد في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فأحرز على معلول الهدف الأول في الدقيقة 93، ثم أحرز صالح جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 97 من المباراة.