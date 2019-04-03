  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:38 ص
بحث متقدم
نتنياهو

الاعتداء على "نتنياهو" في سوق الخضار

أرشيفية

الجزيرة تحذف فيديو عن "سعوديات هاربات".. ما السبب

انهيار عقار

انفجار يتسبب فى وفاة شخص وانهيار عقار بالزواية الحمراء

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن استفتاء الدستور: "اللي مش هينزل هيدفع"

الرئيس السيسي

"السيسي" يجري مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة

صورة الخبر

"الزار المصري" يسيطر على المهرجانات الغربية

علاء مبارك

دعاء "علاء مبارك" للمسلمين في ليلة الإسراء والمعراج

الأهلى

الأهلى يطير لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة

نصر الله

إعلان لـ"نصر الله" في شركة ملابس عالمية

القارئ هاني الحسيني

اعتراف جريء لـ"قارئ الرؤساء" على الهواء

"تويتر" يشتعل باللون الأحمر بعد فور "الأهلي"

آخر الأخبار

الاهلي
الاهلي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء الاتحاد

#

"برج العرب" يزلزل "تويتر" بعد أنباء عن إلغاء القمة

#

"جمعة" يدخل على خط أزمة "الأهلي وبيراميدز"

#

رد ناري من قناة "الأهلي" على نجيب ساويرس

تويتر

هاشتاج

الدوري

الاهلى

الجزية

اشتعل موقع التغريدات القصيرة "تويتر" منذ أمس حتى الآن بعد فوز النادي الأهلي بالأمس على نظيرة الاتحاد السكندري بالدوري العام بنتيجة 2/0 ما جعله يحتل لأول مرة صدارة جدول الدوري "مؤقتًا" وفي أنتظار مباراة الزمالك مع سموحة التي تقام اليوم.

وتصدر هاشتاج "بعزيمة الدوري في الجزيرة" تريند تويتر والذي تفاعلت فية جماهير القاعة الحمراء والتي حثت فيه اللاعبين على مواصلة الانتصارات وجعل الدوري هذا الموسم بالجزيرة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بعد الفوز المثير على الاتحاد في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فأحرز على معلول الهدف الأول في الدقيقة 93، ثم أحرز صالح جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 97 من المباراة.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تستضيف مسابقة السيارات "الهجينة"
» تركي آل الشيخ: عمل قريب مع الهضبة
» اليوم.. محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين
» مايا مرسي ترد على طردها لـ"الجدات" من القومى للمرأة
» رقم صادم كان يعطيه صدام حسين لزوج أخته شهريا
» هالة صدقي تكشف مفاجأة غريبة عن مسرب الفيديو الخاص بها
» أم تعود للمنزل فتجد 3 أشخاص يغتصبون ابنتها .. هكذا تصرفت
» أحمد قتل عشيقته أثناء ممارسة الرذلية: خنقتها لحد ما ماتت
» حلمي بكر: ما فعله هذا الفنان "جناية" ولابد من العقاب
» فنانة شهيرة تفاجيء الجميع بالدعاء على زوجها: الله لا يوفقك
» "حماية المستهلك" يحذر سائقي التاكسي من هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان