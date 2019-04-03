نافعة يوجه رسالة إلى الشعب الجزائرى بعد استقالة "بوتفليقة"

03 أبريل 2019 - 10:02 ص

وجه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة تهنئة للشعب الجزائري بعد الضغط علي الرئيس الجزائري بوتفلقية من أجل التنحي عن الحكم.

وقال في تغريدة له على تويتر: "أهنئ شعب الجزائر بالانجاز الكبير الذي حققه وأتمنى أن يظل متماسكا ومصرا على تأسيس نظام سياسي جديد لدولة مدنية ديمقراطية حديثة".

وتابع: "أظن أن الجزائر أصبحت مؤهلة أكثر من غيرها لتقديم نموذج يحتذى في بقية الدول العربية إن نجحت في تفادي أخطاءالثورات السابقة خاصة الثورة المصرية, وهو ما أتمناه".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوفتليقة، قد اعلن بالأمس استقالتة من رئاسة الحكم بالجزائر بعد ضغط كبير من الشعب الجزائري بخروجة الي الميادين معترضة عن دخول "بوتفليقة" الي أنتخابات رئاسية جديدة.