إعلان لـ"نصر الله" في شركة ملابس عالمية

03 أبريل 2019 - 10:00 ص

فوجئ جميع متابعي وسائل التواصل الاجتماعي بصورة الأمين العام لحزب الله اللبناني "حسن نصر الله" على إعلان نشرته شركة الملابس السويدية العالمية (H&M) لملابس الرجال لربيع عام 2019.

وتشير حروف الشركة إلى اسمي (Hennes & Mauritz )، وهي شركة سويدية عالمية لبيع الملابس بالتجزئة، ومعروفة بموضاتها السريعة لأزياء الرجال والنساء والمراهقين والأطفال، وتتواجد فروعها في 62 دولة حول العالم.

ولم تتخيل شركة الملابس العالمية (H&M ) أن الصورة الإعلانية الأخيرة لها، ستحدث ضجة كبيرة عبر موقع تويتر.

وقامت الشركة نتيجة بعض إشارات الاستفهام التي تم توجيهها بحذف الصور والتغريدة من على موقعها الرسمي.

يذكر أن الشركة كانت قد نشرت صورة منتجها الجديد وهو عبارة عن بدلة "كارو"، وظهر الرجل الموديل في الصور يمسك بصحيفة يبدو أنها باللغة الإنكليزية، ولا يظهر منها شيء سوى صورة الأمين العام لحزب الله اللبناني .

ورجح بعض متابعي وسائل التواصل أن الشركة تعمدت استخدام صورة حسن نصر الله لاستقطاب الجمهور اللبناني بشكل أكبر، حيث إن مؤيدي حزب الله اللبناني سيقبلون بعد هذا الإعلان، على الشراء من هذه الشركة.

وقام متابعو وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة التقاط الصور وعلقوا عليها، حيث عبر الكثير من متابعي موقع تويتر عن سخريتهم من حسن نصر الله.

وغرد أحد رواد تويتر قائلا: "إن الحرف الأول من اسم الشركة (H ) يعنى حسن في إشارةً إلى حسن نصر الله، والحرف الثاني (M ) يعني مصطفى في إشارةٍ إلى مصطفى بدر الدين القيادي الثاني في حزب الله اللبناني".

يذكر أن لافتة ضخمة كانت تحمل صورة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قد علقت على صناديق القمامة وسط تل أبيب في مطلع فبراير الماضي.

وعلقت اللافتة عند دوار وسط المدينة من قبل شركة ELA المختصة بإعادة تدوير النفايات، ضمن إطار حملة تهدف إلى إجبار الإسرائيليين على المشاركة في مشاريع إعادة تدوير القناني البلاستيكية.



