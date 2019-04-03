اليوم.. محاكمة خفير في واقعه هجوم كلبين على مواطن بالتجمع

03 أبريل 2019 - 10:00 ص

تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنح القاهرة الجديدة المُنعقدة بالتجمعالخامس، محاكمة خفير فيلا القاهرة الجديدة،لاتهامه في واقعه هجوم كلبين على مواطن بالتجمع الأول.

كانت النيابة، قررت إخلاء سبيل صاحب الكلبين بعدما عقرا مواطنبكفالة 2000 جنيه، وأمرت النيابة بحبس الخفير المسئول 4 أيامعلى ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة، بضبط الكلبين المتسببين فى عقر المواطنينووضعهما فى حيازة الحجر البيطرى، تحت الملاحظة 15 يوما،وتشكيل لجنة من الطب البيطرى لفحص حالتهما.

واستمعت النيابة، لأقوال المصاب وأمرت باستدعاء مالك الكلبينللاستماع لأقواله فى التحقيقات الموسعة التى تباشرها النيابة.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من أحدالمستشفيات بوصول شخص مصاب، وبالانتقال والفحص تبينتعرضه لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره فى أحد الشوارع بدائرةالقسم، فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.