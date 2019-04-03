بتروجت يستأنف تدريباته استعدادًا للاتحاد

03 أبريل 2019 - 09:59 ص

يعود فريق بتروجت إلى تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب الخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين أول أمس.

ويستعد بتروجت لمواجهة الاتحاد السكندرى باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة الـ28 للدورى فى السابع من أبريل الجارى .

ويسعى محمد عودة المدير الفني للفريق البترولي إلى العودة للنتائج الإيجابية من جديد على أمل الهروب من قاع الجدول بعد احتلال الفريق للمركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد تلقيه ثلاث خسائر متتالية مع الجهاز الفنى الحالى بقيادة محمد عودة امام الجونة ثم الأهلى وأخيرًا بيراميدز.



