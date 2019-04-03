  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:37 ص
بحث متقدم
نتنياهو

الاعتداء على "نتنياهو" في سوق الخضار

أرشيفية

الجزيرة تحذف فيديو عن "سعوديات هاربات".. ما السبب

انهيار عقار

انفجار يتسبب فى وفاة شخص وانهيار عقار بالزواية الحمراء

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن استفتاء الدستور: "اللي مش هينزل هيدفع"

الرئيس السيسي

"السيسي" يجري مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة

صورة الخبر

"الزار المصري" يسيطر على المهرجانات الغربية

علاء مبارك

دعاء "علاء مبارك" للمسلمين في ليلة الإسراء والمعراج

الأهلى

الأهلى يطير لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة

نصر الله

إعلان لـ"نصر الله" في شركة ملابس عالمية

القارئ هاني الحسيني

اعتراف جريء لـ"قارئ الرؤساء" على الهواء

بتروجت يستأنف تدريباته استعدادًا للاتحاد

الرياضة

محمد عودة مديرا فنياً للمقاولون العرب
محمد عودة مديرا فنياً للمقاولون العرب

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لـ"الموج الأزرق"

#

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا للقمة

#

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لـ "بتروجت"

#

"الداخلية" يستأنف تدريباته استعدادًا لبتروجت

يعود فريق بتروجت إلى تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب الخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين أول أمس.

ويستعد بتروجت لمواجهة الاتحاد السكندرى باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة الـ28 للدورى فى السابع من أبريل الجارى .

ويسعى محمد عودة المدير الفني للفريق البترولي إلى العودة للنتائج الإيجابية من جديد على أمل الهروب من قاع الجدول بعد احتلال الفريق للمركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد تلقيه ثلاث خسائر متتالية مع الجهاز الفنى الحالى بقيادة محمد عودة امام الجونة ثم الأهلى وأخيرًا بيراميدز.

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تستضيف مسابقة السيارات "الهجينة"
» تركي آل الشيخ: عمل قريب مع الهضبة
» اليوم.. محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين
» مايا مرسي ترد على طردها لـ"الجدات" من القومى للمرأة
» رقم صادم كان يعطيه صدام حسين لزوج أخته شهريا
» هالة صدقي تكشف مفاجأة غريبة عن مسرب الفيديو الخاص بها
» أم تعود للمنزل فتجد 3 أشخاص يغتصبون ابنتها .. هكذا تصرفت
» أحمد قتل عشيقته أثناء ممارسة الرذلية: خنقتها لحد ما ماتت
» حلمي بكر: ما فعله هذا الفنان "جناية" ولابد من العقاب
» فنانة شهيرة تفاجيء الجميع بالدعاء على زوجها: الله لا يوفقك
» "حماية المستهلك" يحذر سائقي التاكسي من هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان