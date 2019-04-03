سائق يغتصب طفلًا بـ6 أكتوبر

03 أبريل 2019 - 09:58 ص

تكثف النيابة العامة بـ6 أكتوبر من تحقيقاتها حول اتهام سائق بتهتك عرض طفل فى العقد الثانى من عمره، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

أمرت النيابة بعرض الطفل المجنى عليه على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليه وبيان الاعتداءات التى تعرض إليها، وطلبت تقريرا وافيا حول حالته.

وكشفت التحقيقات، أن والد الطفل المجنى عليه حرر بلاغا اتهم فيه سائق باستدراج نجله والاعتداء عليه جنسيًا، وأثبتت التحريات صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم بمعرفة الأمن.