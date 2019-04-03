رجل يهاجم مدرسة ويقتل طفلين ويصيب آخرين

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الصين

مدرسة

طفلين

قتل طفلان وأصيب آخران، في هجوم نفذه رجل مسلح بسكين اليوم، على إحدى المدارس الابتدائية في قرية باجيا بينغ بقضاء نينغ يوان، بمقاطعة هونان في الصين.

وألقت الشرطة القبض على مواطن من السكان المحليين في الـ31 من عمره، على ذمة الجريمة، دون أن تكشف عن هويته ودوافعه.


يذكر أنه في فبراير الماضي، أقدم رجل مسلح بسكين على جرح 11 شخصا من المارة، بينهم تلاميذ مدارس ورجال شرطة.


وفي يناير، هاجم رجل مسلح بسكين مدرسة ابتدائية، وأصاب 20 طفلا بجروح.

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