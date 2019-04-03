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مايا مرسي ترد على طردها لـ"الجدات" من القومى للمرأة

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الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

إيمان هاني

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ردت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، علي الأنباء التي ترددت بشأن طردها للجدات من المجلس القومي للمرأة.

وأضافت مرسي، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي"، أن هناك جدة تُدعى الأستاذة "ميمي" جاءت للمجلس القومي للمرأة يوم اجتماع مغلق لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، واقتحموا المجلس هي وعدد من الجدات، وبدأت تصرخ للمطالبة بوجود مادة استضافة بقانون الأحوال الشخصية، وهناك صور وفيديوهات لذلك.

وتابعت أن هناك مشكلة كبيرة جدًا في الاستضافة حيث أن الأبناء تختطف من آباءهم أثناء الرؤية، وعلينا أن نطلب تحسين الرؤية وضمان عودة الحضن للحاضن مرة أخرى، وقامت بعرض صور لاقتحام الجدات للمجلس.

 ونفت رئيسة المجلس القومي للمرأة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تنظيم المجلس حوارًا مجتمعيًا حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه، ومنع حضور عدد من المواطنات المتضررات من القانون.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، في بيان، إن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عدد من نائبات البرلمان، بحضور النائب محمد أبو حامد، بناءًا على طلبه وتواصله مع النائبة هبه هجرس.

 وأوضحت أن الجلسة تضمنت عرض مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس والمعروض حاليًا أمام مجلس الوزراء، فضلًا عن عرض عدد من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق في مصر طبقًا لتعداد السكان 2017 والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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