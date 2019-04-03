اعتراف جريء لـ"قارئ الرؤساء" على الهواء

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قال القارئ هاني الحسيني، الشهير بقارئ الرؤساء والمناسبات، إنه التحق بمسابقة لحفظ القرآن، ورشحه الشيخ "أبو العينين"، لكي يفتتح احتفالية وزارة الأوقاف أمام رئيس الجمهورية، عام 1994.

 وأضاف "الحسيني"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز، أنه في طفولته كان يُضرب أثناء الحفظ، و"يتعلق على الفلكة"، مشددًا على أن أكثر من تعلم منهم هو الشيخ البنا، والشيخ شعبان الصياد، والشيخ الحصري.

وشدد على أنه لا يحمل مصحفًا أثناء الاحتفالات التي يحييها، لأن الجمهور يعتبر من يحمل مصحفا دون المستوى، موضحا أن المقرئين في مصر يحفظون القرآن كله، ولكن في الخارج يحفظون مقاطع وكأنهم مؤدون، وإذا اصطحب القارئ مصحفا يعتبرونه "دون المستوى"، لافتا إلى أنه تعلم الموسيقى على يد نقيب الموسيقيين حلمي أمين.

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