بالأرقام.. عزوف جنسي في هذه الدولة.. تعرف على السبب

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الولايات المتحدة

الشباب

عام 2018

عزوف جنسي

وصلت نسبة الأميركيين الذين لم يمارسوا الجنس في 2018 رقما قياسيا، حسب استطلاع نشرت نتائجه منذ أيام.

 وكانت صحيفة  "واشنطن بوست" الأمريكية قد  نشرت  تحليلا لهذه البيانات، وأن كثيرين من هؤلاء هم رجال في العشرينيات، منوهة أن 18% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 عاما و30 عاما قلن إنهن لم يمارسن الجنس خلال العام الماضي.

بينما وصلت نسبة  الرجال في تلك الفئة العمرية  الذين لم يمارسوا الجنس في 2018، إلى 28%، بحسب موقع الحرة.

وأوضح الطبيب النفسي ليونارد ساكس أن كثيرا من الذكور صاروا يفضلون قضاء الوقت في ممارسة الألعاب الإلكترونية أو مشاهدة الفيديوهات الجنسية على ممارسة الجنس فعلا.

وكشفت البيانات أن الرجال في الثلاثينيات والأربعينيات وحتى الخمسينيات من أعمارهم كانوا أنشط جنسيا، فـ7% فقط منهم قالوا إنهم لم يمارسوا الجنس في 2018.

 أما الرجال في الأربعينيات، فـ9% لم يمارسوا الجنس في 2018، وقال 13% من الرجال في الخمسينيات من أعمارهم إنهم لم يمارسوا الجنس العام الماضي.

وعن الأعمار فوق الستين، فقال نصف الرجال إنهم لم يمارسوا الجنس العام الماضي.

وفي المعدل فإن 23% من الرجال الأميريكيين لم يمارسوا الجنس العام الماضي، وهو ارتفاع كبير عما كان عليه الحال قبل 20 عاما، حين كانت النسبة 19%.

وتحوّلت العزوبية إلى موضة لدى الشباب مؤخرا مع ظهور (ثقافة فرعية) يطلق عليها اسم incel تمثل شبابا غاضبين غير قادرين على إيجاد شركاء جنسيين،  ولكن هذه الظاهرة صارت موضع قلق السلطات مع ارتباطها بعدة حوادث إطلاق نار عشوائي في الولايات المتحدة.


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