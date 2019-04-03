» هالة صدقي تكشف مفاجأة غريبة عن مسرب الفيديو الخاص بها

03 أبريل 2019 - 09:05 ص

كشفت الفنانة هالة صدقي عن توصل مباحث الانترنت إلى هوية الشخص الذي تعتقد أنه "فبرك" مقطع الفيديو المسيء الخاص بها.



وقالت "هالة" ، في تصريحات صحفية : "مباحث الإنترنت استطاعت التوصل إلى ذلك الشخص الذي قام بتركيب صوتي على الفيديو، وبه شتائم وإهانات للفن والعاملين بالوسط" حسب "مصراوي".

وأوضحت هالة أن المباحث أفادتها بأن هذا الشخص يتواجد حاليا في أمريكا، مشيرة إلى أنها لا تستطيع اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، لأنه سيتم حفظه بسبب عدم تواجده في البلاد خلال الوقت الحالي.

ولفتت إلى أنها نشرت الفيديو من كواليس أحد المسلسلات، مؤكدة أنه كان دون صوت، ولكن تمت فبركته وفوجئت بتركيب صور عليه تسيء لزملائها في الوسط الفني.

وتابعت: "قدمت شكوى سابقة لمباحث الإنترنت منذ شهر، في هذا الشخص بعد محاولاته اختراق حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي".