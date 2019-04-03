الغرف التجارية تكشف أمرا هاما عن ارتفاع أسعار السلع

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متابعات - أمينة عبد العال

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ارتفاع اسعار

الغرفة التجارية

السلع

نفى عادل نصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إمكانية ارتفاع أسعار السلع بعد قرار زيادة الأجور.

وأضاف لبرنامج “اليوم” على قناة “DMC ”، أن انخفاض أسعار الدولار ينشط بحركة البيع، وقرارات الحد الأدنى للأجور خطوة جيدة لدعم المواطن لتوفير احتياجاته من السلع المختلفة.

يذكر أن  وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي كان قد كشف منذ يومين أنه يجري التنسيق المستمر مع اتحاد الغرف التجارية لتفعيل التخفيضات على الأسعار خلال شهر رمضان وبعده.

وأكد الوزير أنه لا زيادة في الأسعار بعد صرف الزيادة المقررة من جانب الرئيس وقرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه والحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيه.

وطالب المصيلحي جميع ممثلي السلاسل التجارية بالمشاركة في معارض أهلا رمضان وتخصيص ركن في جميع فروع السلاسل التجارية به تخفيضات على السلع الأساسية ويحمل علامة أهلا رمضان في هذه الفروع التي تكون خارج المعرض.



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