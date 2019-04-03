زكي يفجر مفاجأة مدوية عن سباب حسين الشحات لـ"لاسارتي"

03 أبريل 2019 - 08:54 ص

شن الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي هجومًا شرسا على حسين الشحات لاعب الأهلي بعد موقفه المسيء أثناء تبديله أمس في مباراة الاتحاد.



وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" : "أنت معملتش حاجة للنادي الأهلي يا حسين عشان تتصرف بالطريقة دي".



وأضاف: "على فكرة حسين الشحات عمل نفس الفعل دا في مباراة الزمالك الماضية بس محدش أخد باله ، والنهاردة كررها تاني ولازم يبقى فيه وقفة من إدارة الأهلي".



وبالفعل أعلنت إدارة الأهلي توقيع عقوبة مالية ضخمة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه المدير الفني مارتن لاسارتي بالأمس.



