  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
نتنياهو

الاعتداء على "نتنياهو" في سوق الخضار

أرشيفية

الجزيرة تحذف فيديو عن "سعوديات هاربات".. ما السبب

انهيار عقار

انفجار يتسبب فى وفاة شخص وانهيار عقار بالزواية الحمراء

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن استفتاء الدستور: "اللي مش هينزل هيدفع"

الرئيس السيسي

"السيسي" يجري مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة

صورة الخبر

"الزار المصري" يسيطر على المهرجانات الغربية

علاء مبارك

دعاء "علاء مبارك" للمسلمين في ليلة الإسراء والمعراج

الأهلى

الأهلى يطير لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة

نصر الله

إعلان لـ"نصر الله" في شركة ملابس عالمية

القارئ هاني الحسيني

اعتراف جريء لـ"قارئ الرؤساء" على الهواء

البنك الدولي: مصر تقود النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مال وأعمال

البنك الدولي
البنك الدولي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المركزي" يستضيف النسخة السادسة من أكاديمية All Stars

#

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا

#

عام 2019.. مصر والسعودية يقودان اقتصاد المنطقة

#

مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي

قال البنك الدولي في تقرير حديث له، إن البلدان المستوردة للنفط ستقود النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى مقدمتها مصر، متوقعًا أن تحقق مصر نموًا بـ5.5% العام المالي الحالي مقارنة بمتوسط 1.5% للمنطقة بأكملها، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقلب أسواق المال، وخفض التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 5.6% مقابل 5.7% قبل ذلك على أن تسجل 5.8% العام المالي 2021.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يستحوذ على 8% من الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفا إن النمو في مصر مدعوم بارتفاع إنتاج الغاز وتعافى قطاع السياحة والتوسع في الإنفاق على الاستثمار.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة ارتفعت بحجم الإيرادات كما أن خفض الدعم مرات عدة أسهم في خفض العجز المالي خلال العامين الماضيين، وتحول الميزان المالي الأولى لتحقيق فائض متوقع أن يكون في حدود 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذكر أن التحسن في الحساب المالي مدعوم بالنمو نفسه، والتناغم بين الإصلاحات المالية والنمو سيؤتى ثماره قريبًا.

وقال إن العلاقة في مصر بين العجز المالي وعجز الحساب الجاري تسير في اتجاهات معاكسة في بعض الأحيان واتجاهات مشابهة في أحيان أخر، موضحا أن أكثر ما يؤثر على عجز الحساب الجاري في مصر هو الاستهلاك الخاص، فحينما تراجع خلال الفترة بين 2000 و2004 تحسن عجز الحساب الجاري، وحينما ارتفع بين 2006 و2018 سجل الحساب الجاري عجزًا من جديد.

وذكر أن دراسة تم إجراؤها على الشركات في عدد من البلدان بينها مصر، كشفت أن الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج ترتفع أرباحها بين 16 و26% فضلًا عن اكتسابها خبرة تقنية وأن التصدير للبلدان الغنية يرفع جودة منتجاتها وكفاءتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تستضيف مسابقة السيارات "الهجينة"
» تركي آل الشيخ: عمل قريب مع الهضبة
» اليوم.. محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين
» مايا مرسي ترد على طردها لـ"الجدات" من القومى للمرأة
» رقم صادم كان يعطيه صدام حسين لزوج أخته شهريا
» هالة صدقي تكشف مفاجأة غريبة عن مسرب الفيديو الخاص بها
» أم تعود للمنزل فتجد 3 أشخاص يغتصبون ابنتها .. هكذا تصرفت
» أحمد قتل عشيقته أثناء ممارسة الرذلية: خنقتها لحد ما ماتت
» حلمي بكر: ما فعله هذا الفنان "جناية" ولابد من العقاب
» فنانة شهيرة تفاجيء الجميع بالدعاء على زوجها: الله لا يوفقك
» "حماية المستهلك" يحذر سائقي التاكسي من هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان