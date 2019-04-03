تعرف علي سعر الدولار اليوم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وشهد  سعر الدولار حالة من الاستقرار  اليوم الأربعاء  3/4/2019 ، في السوق المصرفي المصري ، وسجل سعر الدولار  في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 17.29 مصرف أبو ظبى الإسلامي، وأقل سعر للبيع: 17.36 بنك الإسكندرية.

البنك                                 سعر الشراء         سعر البيع    

مصرف أبو ظبى الإسلامي           17.29             17.38

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية       17.28            17.38

البنك التجاري الدولي (CIB)           17.28             17.38

بنك مصر                               17.26               17.36 

البنك الأهلي المصري                  17.26              17.36  

بنك قناة السويس                       17.26              17.36  

البنك المركزي المصري               17.26              17.39


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