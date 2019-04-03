تعرف على سعر الدولار اليوم

متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 3/4/2019 ، في السوق المصرفي المصري ، وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.29 مصرف أبو ظبى الإسلامي، وأقل سعر للبيع: 17.36 بنك الإسكندرية.
البنك سعر الشراء سعر البيع
مصرف أبو ظبى الإسلامي 17.29 17.38
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.28 17.38
البنك التجاري الدولي (CIB) 17.28 17.38
بنك مصر 17.26 17.36
البنك الأهلي المصري 17.26 17.36
بنك قناة السويس 17.26 17.36
البنك المركزي المصري 17.26 17.39
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