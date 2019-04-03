» أحمد قتل عشيقته أثناء ممارسة الرذلية: خنقتها لحد ما ماتت

03 أبريل 2019 - 08:16 ص

تمكن ضباط بقسم شرطة حلوان من كشف غموض العثور جثة سيدة في العقد الخامس من العمر ملقاة في القمامة بمنطقة كوبري العزبة البحرية بالمعصرة .



وتبين أن عشيقها "أحمد" - حارس عقار - و صديقه "عامل بمخزن مواد غذائية" وراء الجريمة بسبب وجود خلافات بين المجني عليها والمتهم الأول.



البداية مع صراخ أحد عمال النظافة والاستغاثة بزملائه بعد العثور على جثة ، وبعد حضور الشرطة والإسعاف تبين وجود جثة لسيدة ملفوفة في جلباب أسود ملوث بالدماء ولا ترتدي ملابس داخلية .



وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان ليكتشفوا إلقاء جثة السيدة من "توك توك" يستقله شخصان ، وبتوسيع دائرة البحث واستخدام التقنيات الحديثة استطاع رجال المباحث التوصل لهوية صاحب التوك توك ، وبمناقشته أقر بأن شخصين استوقفاه وكانا يحملان جوالا أبيض ، وطلبا منه توصيلهما إلى كورنيش النيل لإلقائه ، مؤكدين أن يحتوي على خروف نافق ، مشيرًا إلى أنه اقترح عليهما إلقاءه في القمامة أفضل واستجابا للاقتراح.



وأمكن التوصل لهوية المجني عليها التي تبين أنها تُدعى "ع" وتسكن في منطقة حلوان ، كما أمكن التوصل لهوية المتهمين ، وبعد استصدار أمر من النيابة تم القبض عليهما واعترفا بالجريمة بعد مواجهتهما بالأدلة.



وبدأ المتهم الأول "أحمد" حديثه قائلاً إنه كان على علاقة غير شرعية مع المجني عليها، ونشبت بينهما خلافات، ويوم الواقعة أخلى محل سكنه، واتصل بالقتيلة التي حضرت في العاشرة مساء، وخلال ممارسة الجنس معها خنقها، ثم طعنها المتهم الثاني الذي كان متواجدًا بمطواة محدثا إصابتها بالظهر حتى فارقت الحياة، ووضعاها داخل جوال، وتخلصا منها".



وأرشد المتهمان عن السلاح الأبيض المستخدم ومتعلقات القتيلة، بعد أن أخفاها أعلى سطح العقار محل سكن المتهم الأول.



و اصطحبت قوة من قسم حلوان المتهمين إلى سرايا النيابة العامة حيث صدر قرار بحبسهما على ذمة التحقيق، ومن ثم إعادتهما إلى حجز القسم.

