كشف غموض قتل إمام مسجد عقب أداء صلاة الجمعة: السر في "الطوب"

03 أبريل 2019 - 07:48 ص

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض مقتل إمام مسجد وإصابة نجله بكسور متفرقة بقرية المريج بشبين القناطر.



وكشفت التحريات أن شاب يدعى محمد رمضان و والده وراء ارتكاب الجريمة نظرًا لوجود خلافات سابقة بين الطرفين .



وبينت التحريات إلى أن القصة بدأت مع قيام مشاجرة بين "مصطفى" - نجل الشيخ سعيد إمام مسجد القرية - ومحمد رمضان بسبب إغلاق الطريق بالطوب ، واعتدى كل منهما على الأخر.



وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه "مصطفى" - نجل إمام المسجد - ذهب إلى والد غريمه "محمد رمضان" ليشكو له تصرفات ابنه ، فما كان من الأب سوى أن صفع نجل الشيخ على وجهه مما فاقم الخلافات ، فتدخل عقلاء القرية وعقدوا جلسة للصلح لكن الطرفان رفضا حضورها مؤكدين أن الأمر لا يستحق وأنهما متسامحان وقاما بالاعتذار لبعضهما.



وبعد فترة تجددت الخلافات بين الطرفين واعتدى كل منهما على الآخر ، وفي أعقاب صلاة الجمعة الماضية قام "رمضان" ونجله "محمد" بعمل "كمين" للشيخ سعيد ونجله ، حيث اعتديا على المجني عليهما بفأس مما تسبب في مقتل الشيخ سعيد وإصابة نجله بكسور متفرقة".



