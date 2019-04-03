  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:06 ص
بحث متقدم
المتهم

كشف غموض قتل إمام مسجد عقب أداء صلاة الجمعة: السر في "الطوب"

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني: سيتم وقف برنامجي .. هتوحشوني

التموين

7 شروط جديدة للحذف من التموين .. تعرف عليها

حسين الشحات

تعرف على الشتائم التي وجهها حسين الشحات لـ"لاسارتي"

بوتفليقة

شاهد: لحظة تقديم استقالة بوتفليقة من رئاسة الجزائر

مبروك عطية

تعليق ناري لـ مبروك عطية على إجازة فترة الحيض

نجل خاشقجي مع محمد بن سلمان

هذا ما تفعله الرياض مع أبناء "خاشقجي"

الزمالك والاهلى

رئيس "الأرصاد" يفجر مفاجأة كبرى بشأن قمة "الوحل"

السيارات

"حماية المستهلك" تزف بشرى سارة بشأن أسعار السيارات

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد زيادة أسعار الكهرباء

كشف غموض قتل إمام مسجد عقب أداء صلاة الجمعة: السر في "الطوب"

قضايا وحوادث

المتهم
المتهم

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

معاكسة فتاة تنتهي بقتل إمام وخطيب مسجد

#

الزمالك يخوض آخر مران بميت عقبة

#

إقامة صلاة الغائب بالحرمين الشريفين على ضحايا «مجزرة المسجدين»

#

بالأرقام.. جنسيات ضحايا مجزرة المصلين بنيوزيلندا

مقتل إمام مسجد

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض مقتل إمام مسجد وإصابة نجله بكسور متفرقة بقرية المريج بشبين القناطر.

وكشفت التحريات أن شاب يدعى محمد رمضان و والده وراء ارتكاب الجريمة نظرًا لوجود خلافات سابقة بين الطرفين .

وبينت التحريات إلى أن القصة بدأت مع قيام مشاجرة بين "مصطفى" - نجل الشيخ سعيد إمام مسجد القرية - ومحمد رمضان بسبب إغلاق الطريق بالطوب ، واعتدى كل منهما على الأخر.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه "مصطفى" - نجل إمام المسجد - ذهب إلى والد غريمه "محمد رمضان" ليشكو له تصرفات ابنه ، فما كان من الأب سوى أن صفع نجل الشيخ على وجهه مما فاقم الخلافات ، فتدخل عقلاء القرية وعقدوا جلسة للصلح لكن الطرفان رفضا حضورها مؤكدين أن الأمر لا يستحق وأنهما متسامحان وقاما بالاعتذار لبعضهما.

وبعد فترة تجددت الخلافات بين الطرفين واعتدى كل منهما على الآخر ، وفي أعقاب صلاة الجمعة الماضية قام "رمضان" ونجله "محمد" بعمل "كمين" للشيخ سعيد ونجله ، حيث اعتديا على المجني عليهما بفأس مما تسبب في مقتل الشيخ سعيد وإصابة نجله بكسور متفرقة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حلمي بكر: ما فعله هذا الفنان "جناية" ولابد من العقاب
» فنانة شهيرة تفاجيء الجميع بالدعاء على زوجها: الله لا يوفقك
» "حماية المستهلك" يحذر سائقي التاكسي من هذا الأمر
» تعليق ناري من لـ"لاسارتي" على فوز الأهلي المثير
» هالة صدقي تكشف حقيقة الفيديو المثير المتداول لها
» "المالية": هذا هو الهدف من التحول الرقمي والشمول المالي
» مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)
» «يوم اليتيم».. احتفال جارح لمشاعر الأيتام
» بالفيديو: نصائح هامة للمقبلين على الزواج
» بوتفليقة: استقلت لتجنيب البلاد انزلاقات وخيمة
» القسام" تنشر فيديو يتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لديها

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان