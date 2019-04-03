  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:06 ص
بحث متقدم
المتهم

كشف غموض قتل إمام مسجد عقب أداء صلاة الجمعة: السر في "الطوب"

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني: سيتم وقف برنامجي .. هتوحشوني

التموين

7 شروط جديدة للحذف من التموين .. تعرف عليها

حسين الشحات

تعرف على الشتائم التي وجهها حسين الشحات لـ"لاسارتي"

بوتفليقة

شاهد: لحظة تقديم استقالة بوتفليقة من رئاسة الجزائر

مبروك عطية

تعليق ناري لـ مبروك عطية على إجازة فترة الحيض

نجل خاشقجي مع محمد بن سلمان

هذا ما تفعله الرياض مع أبناء "خاشقجي"

الزمالك والاهلى

رئيس "الأرصاد" يفجر مفاجأة كبرى بشأن قمة "الوحل"

السيارات

"حماية المستهلك" تزف بشرى سارة بشأن أسعار السيارات

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد زيادة أسعار الكهرباء

حلمي بكر: ما فعله هذا الفنان "جناية" ولابد من العقاب

الصفحة الأخيرة

حلمي بكر :" فى حاجات متتقالش عن حليم وسعاد"
حلمي بكر :" فى حاجات متتقالش عن حليم وسعاد"

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

حقيقة انفصال "الفيشاوي" عن زوجته

#

حقيقة زواج عبدالحليم حافظ و"السندريلا"

#

أول تعليق لـ"الخشاب" عن زواجها عرفيًا من مدحت صالح

#

موظف بمكتبة "كامي" يكشف عن معلومات خطيرة

محمد رمضان

حلمي بكر

انتقد الموسيقار حلمي بكر قيام نقابة الموسيقيين بإعطاء تصريح للممثل محمد رمضان لتقديم حفل على مسرح كبير.

قال حلمي بكر في تصريحات صحفية أن النقابة قدمت له تصريحا بالغناء على مسرح كبير، وهو ما أوقعها في خطأ كبير، لأن التصريح يُعطى للمطرب الذي يخدم الدراما أو المسرح أو ما يسمى بغناء مسرحي لدراما مكتوبة، إنما يقف على المسرح ويحصل على تصريح ويكون مطرب ويغني فهذه جناية "حسب في الفن".

وأشار حلمي بكر إلى أن ما قام به رمضان عندما خلع ملابسه على المسرح أحدث حالة هوس للشباب لأنه بمثابة تعاطي، تسبب في إفقاد الشباب توازنهم بحركات وأمور محببة لشباب صغير، وهذا في النهاية ليس فن أو غناء، مشيرا إلى أن رمضان فنان لا يعرف الحفاظ على نجوميته لأنه ناجح في مهنته، وله قاعدة شعبية وبالتالي لا يجوز استغلال هذه القاعدة في فرض أشياء أخرى كالغناء.

وأضاف بكر أن الممثل الذي يتجه للغناء ويقدم مثل هذه النوعية لا يعتبر غناء ولكنها مظاهرات، ولكن في سبيل محاولة فرض وجهة نظرهم يصعدون على المسرح ويغنون "بلاي باك" فهذه جناية كبرى وهنا التصريح تم استخراجه للاعل الـDJ وليس للغناء، ومن حول هذه الواقعة للنائب لابد من تحرك نقابة الموسيقيين في البداية فهو لن يتحرك في شئ لم يبلغ عنه من النقابة التي أعطته التصريح في الأساس، فكيف تم ذلك.

وأشار إلى أن اتجاه عدد كبير من الممثلين للغناء يجعلنا نعيش حالة من الضياع، خاصة أنه سبق أن حذّر منها، مما تسبب في تدهور حال الفن نتيجة ظهور عدد كبير من الممثلين ليس لهم عمل، يسعون للاتجاه إلى الغناء للفت الأنظار، حتى وإن اتجهوا لتقديم البرامج أيضا، وكل ذلك هدفه الربح فقط، دون أن يعوا أنهم يتسببون في فوضى في عالم الفن سينتج عنها أمور لا يحمد عقباها، لذا من الضروري إيقافها بأي طريقة. 

ويشار إلى أن نقابة الموسيقيين أصدرت بيانا تعقيبا على ذلك " بعد الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الاعلام ومواقع السوشيال ميديا والبلاغات التي تلقتها نقابة المهن الموسيقية على واحدة من الحفلات الغنائية الاستعراضية التي اقامها نجم سينمائي مؤخرا بالقاهرة ، قررت النقابة أنها لن تمنح أي تصاريح لاحقا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوي الفني آخذة في الأعتبار مدى الألتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها وعدم مخالفتها للنظام العام وأنها سوف تلاحق من يخالف ذلك قانونا.
وتؤكد نقابة المهن الموسيقية نقيبا ومجلسا واعضاء جمعية عمومية أنها سوف تتصدى بكل حزم لأي ظواهر قد تسيء للفن المصري بشكل عام والغناء على نحو خاص ولن تسمح بالتعدي على تلك الثوابت الثقافية وترفض أي تدني في الاسلوب والأداء فيما كانت مصر وستظل بفنونها وتعدديتها الثقافية هي مصدر الالهام والابداع والحضارة والتاريخ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حلمي بكر: ما فعله هذا الفنان "جناية" ولابد من العقاب
» فنانة شهيرة تفاجيء الجميع بالدعاء على زوجها: الله لا يوفقك
» "حماية المستهلك" يحذر سائقي التاكسي من هذا الأمر
» تعليق ناري من لـ"لاسارتي" على فوز الأهلي المثير
» هالة صدقي تكشف حقيقة الفيديو المثير المتداول لها
» "المالية": هذا هو الهدف من التحول الرقمي والشمول المالي
» مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)
» «يوم اليتيم».. احتفال جارح لمشاعر الأيتام
» بالفيديو: نصائح هامة للمقبلين على الزواج
» بوتفليقة: استقلت لتجنيب البلاد انزلاقات وخيمة
» القسام" تنشر فيديو يتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لديها

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان