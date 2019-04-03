» حلمي بكر: ما فعله هذا الفنان "جناية" ولابد من العقاب

03 أبريل 2019 - 07:32 ص

انتقد الموسيقار حلمي بكر قيام نقابة الموسيقيين بإعطاء تصريح للممثل محمد رمضان لتقديم حفل على مسرح كبير.



قال حلمي بكر في تصريحات صحفية أن النقابة قدمت له تصريحا بالغناء على مسرح كبير، وهو ما أوقعها في خطأ كبير، لأن التصريح يُعطى للمطرب الذي يخدم الدراما أو المسرح أو ما يسمى بغناء مسرحي لدراما مكتوبة، إنما يقف على المسرح ويحصل على تصريح ويكون مطرب ويغني فهذه جناية "حسب في الفن".



وأشار حلمي بكر إلى أن ما قام به رمضان عندما خلع ملابسه على المسرح أحدث حالة هوس للشباب لأنه بمثابة تعاطي، تسبب في إفقاد الشباب توازنهم بحركات وأمور محببة لشباب صغير، وهذا في النهاية ليس فن أو غناء، مشيرا إلى أن رمضان فنان لا يعرف الحفاظ على نجوميته لأنه ناجح في مهنته، وله قاعدة شعبية وبالتالي لا يجوز استغلال هذه القاعدة في فرض أشياء أخرى كالغناء.



وأضاف بكر أن الممثل الذي يتجه للغناء ويقدم مثل هذه النوعية لا يعتبر غناء ولكنها مظاهرات، ولكن في سبيل محاولة فرض وجهة نظرهم يصعدون على المسرح ويغنون "بلاي باك" فهذه جناية كبرى وهنا التصريح تم استخراجه للاعل الـDJ وليس للغناء، ومن حول هذه الواقعة للنائب لابد من تحرك نقابة الموسيقيين في البداية فهو لن يتحرك في شئ لم يبلغ عنه من النقابة التي أعطته التصريح في الأساس، فكيف تم ذلك.



وأشار إلى أن اتجاه عدد كبير من الممثلين للغناء يجعلنا نعيش حالة من الضياع، خاصة أنه سبق أن حذّر منها، مما تسبب في تدهور حال الفن نتيجة ظهور عدد كبير من الممثلين ليس لهم عمل، يسعون للاتجاه إلى الغناء للفت الأنظار، حتى وإن اتجهوا لتقديم البرامج أيضا، وكل ذلك هدفه الربح فقط، دون أن يعوا أنهم يتسببون في فوضى في عالم الفن سينتج عنها أمور لا يحمد عقباها، لذا من الضروري إيقافها بأي طريقة.



ويشار إلى أن نقابة الموسيقيين أصدرت بيانا تعقيبا على ذلك " بعد الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الاعلام ومواقع السوشيال ميديا والبلاغات التي تلقتها نقابة المهن الموسيقية على واحدة من الحفلات الغنائية الاستعراضية التي اقامها نجم سينمائي مؤخرا بالقاهرة ، قررت النقابة أنها لن تمنح أي تصاريح لاحقا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوي الفني آخذة في الأعتبار مدى الألتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها وعدم مخالفتها للنظام العام وأنها سوف تلاحق من يخالف ذلك قانونا.

وتؤكد نقابة المهن الموسيقية نقيبا ومجلسا واعضاء جمعية عمومية أنها سوف تتصدى بكل حزم لأي ظواهر قد تسيء للفن المصري بشكل عام والغناء على نحو خاص ولن تسمح بالتعدي على تلك الثوابت الثقافية وترفض أي تدني في الاسلوب والأداء فيما كانت مصر وستظل بفنونها وتعدديتها الثقافية هي مصدر الالهام والابداع والحضارة والتاريخ".



