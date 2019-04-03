» فنانة شهيرة تفاجيء الجميع بالدعاء على زوجها: الله لا يوفقك

أحمد عادل شعبان
تفاجأت المطربة والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور برد فعل زوجها حين سألتها على الهواء مباشرة عن وجهتهما لقضاء عيد زواجهما.
وكانت "سيرين ضيفة" لبرنامج "Carpool بالعربي" ، ليُطلب منها سؤال زوجها في الهاتف عن مكان قضاءهما عيد زواجهما ليرد قائلا: "بدار للعجزة" ، لتقول له: الله لا يوفقك".
وتضيف له احتمالات ليختار من بينها وهم: "في البيت، أو في أحد الجزر مثل المالديف مثلا أو نكون انفصلنا"، ورد عليها مستبعدا الأخيرة، وقال: "سألحق من الآن للحجز على القمر".
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