» فنانة شهيرة تفاجيء الجميع بالدعاء على زوجها: الله لا يوفقك

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سيرين عبد النور

تفاجأت المطربة والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور برد فعل زوجها حين سألتها على الهواء مباشرة عن وجهتهما لقضاء عيد زواجهما.

وكانت "سيرين ضيفة" لبرنامج "Carpool بالعربي" ، ليُطلب منها سؤال زوجها في الهاتف عن مكان قضاءهما عيد زواجهما ليرد قائلا: "بدار للعجزة" ، لتقول له: الله لا يوفقك".

وتضيف له احتمالات ليختار من بينها وهم: "في البيت، أو في أحد الجزر مثل المالديف مثلا أو نكون انفصلنا"، ورد عليها مستبعدا الأخيرة، وقال: "سألحق من الآن للحجز على القمر".

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