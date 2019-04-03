» فنانة شهيرة تفاجيء الجميع بالدعاء على زوجها: الله لا يوفقك

03 أبريل 2019 - 06:52 ص

تفاجأت المطربة والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور برد فعل زوجها حين سألتها على الهواء مباشرة عن وجهتهما لقضاء عيد زواجهما.



وكانت "سيرين ضيفة" لبرنامج "Carpool بالعربي" ، ليُطلب منها سؤال زوجها في الهاتف عن مكان قضاءهما عيد زواجهما ليرد قائلا: "بدار للعجزة" ، لتقول له: الله لا يوفقك".



وتضيف له احتمالات ليختار من بينها وهم: "في البيت، أو في أحد الجزر مثل المالديف مثلا أو نكون انفصلنا"، ورد عليها مستبعدا الأخيرة، وقال: "سألحق من الآن للحجز على القمر".

