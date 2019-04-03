7 شروط جديدة للحذف من التموين .. تعرف عليها

أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور علي مصيلحي - وزير التموين - عن 7 شروط ومعايير جديدة يتم حذف غير المستحقين للتموين بناء عليها .
وتشمل المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين من ينطبق عليهم الشروط التالية:
- مصروفات مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد
- متوسط مصروفات المدارس 20 ألف جنية لأكثر من طفل في المدراس
- حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر
- سداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر
- أصحاب شركات رأس مالها 10 مليون جنيه
- أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى
- سيارة موديل 2015 فأعلىوعلى من تظهر له رسالة تفيد حذف بطاقته خلال الفترة القادمة أن يدخل على الوزارة www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم وسيتم فحصه ومراجعته لإتخاذ الاجراءات اللازمة.
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