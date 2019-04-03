7 شروط جديدة للحذف من التموين .. تعرف عليها

03 أبريل 2019 - 06:48 ص

كشف الدكتور علي مصيلحي - وزير التموين - عن 7 شروط ومعايير جديدة يتم حذف غير المستحقين للتموين بناء عليها .



وتشمل المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين من ينطبق عليهم الشروط التالية:





- مصروفات مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد

- متوسط مصروفات المدارس 20 ألف جنية لأكثر من طفل في المدراس

- حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر

- سداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر



- أصحاب شركات رأس مالها 10 مليون جنيه

- أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى

- سيارة موديل 2015 فأعلى

وعلى من تظهر له رسالة تفيد حذف بطاقته خلال الفترة القادمة أن يدخل على الوزارة www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم وسيتم فحصه ومراجعته لإتخاذ الاجراءات اللازمة.