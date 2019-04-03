  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:38 ص
بحث متقدم
بوتفليقة

شاهد: لحظة تقديم استقالة بوتفليقة من رئاسة الجزائر

مبروك عطية

تعليق ناري لـ مبروك عطية على إجازة فترة الحيض

نجل خاشقجي مع محمد بن سلمان

هذا ما تفعله الرياض مع أبناء "خاشقجي"

الزمالك والاهلى

رئيس "الأرصاد" يفجر مفاجأة كبرى بشأن قمة "الوحل"

السيارات

"حماية المستهلك" تزف بشرى سارة بشأن أسعار السيارات

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد زيادة أسعار الكهرباء

كشف المخدرات

التضامن تفجر مفاجأة عن الموظفين والعلاج من المخدرات

أرشيفية

عزيزى إمام المسجد.. احترس أنت تراقب من زملائك

علم السعودية

السعودية تكشف سرًا أخفته لسنوات

محمد رمضان

«المهن الموسيقية»عن حفل«رمضان»:«مش هنعمل كده تاني»

"واشنطن بوست" تكشف:

هذا ما تفعله الرياض مع أبناء "خاشقجي"

عرب وعالم

نجل خاشقجي مع محمد بن سلمان
نجل خاشقجي مع محمد بن سلمان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رسالة قوية من رئيس برشلونة إلى «بيريز»

#

مقتل خاشجقي.. إدانة تركية جديدة للسعودية

#

انتفاضة عربية وإسلامية تضامنًا مع السعودية

#

ترامب: واشنطن ستعاقب نفسها إذا فعلت هذا الأمر

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن أبناء الصحفى السعودى جمال خاشقجى، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضى، تسلّموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات، ويتقاضون شهريًا آلاف الدولارات من السلطات السعودية.
أوأشارت الصحيفة، التي كان خاشقجى يكتب مقالات فيها، إلى أنّ تلك المنازل تقع في جدة بغرب السعودية، في مجمّع سكنى واحد، وتبلغ قيمة كلّ منها 4 ملايين دولار.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مسؤولَين سعوديَين، حالى وسابق، وعن أشخاص مقربين من العائلة، لم تذكر أسماءهم، قولهم إن دفعات مالية شهرية تدفع لكل واحد من أبناء خاشقجى الأربعة، تقدّر بأكثر من 10 آلاف دولار، ورجحت الصحيفة أن يكون أبناء خاشقجى «يحصلون أيضًا على دفعات أعلى بكثير، بقيمة عدة ملايين من الدولارات لكلّ واحد منهم، في إطار مفاوضات (الدية) التي يُتوَقّع اكتمالها بعد انتهاء محاكمات المتهمين بقتل خاشقجى خلال الأشهر المقبلة».
وأوضح المسؤول أن المدفوعات تتفق مع الممارسة القديمة في البلاد، المتمثلة في تقديم الدعم المالى لضحايا جرائم العنف أو حتى الكوارث الطبيعية، أو ما يعرف بـ «الدية». وأكد المسؤول أن هذه الأموال لا تهدف إلى إسكات عائلة خاشقجى، مشدداً على أن «هذا الدعم جزء من العادات والثقافة السعودية، ولا يرتبط بأى شىء آخر».
وذكرت الصحيفة أن دفع التعويضات لأبناء خاشقجى تم بموافقة من العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز في نهاية عام 2018، في إطار ما وصفه مسؤول سابق، لم يذكر اسمه، بأنه اعترافٌ بأن «ظلمًا كبيرًا قد اقتُرف» ومحاولةٌ «لإصلاح خطأ».
ويرغب «صلاح»- وهو الأكبر سنا بين أبناء خاشقجى- في أن يستمر بالعيش في المملكة، بينما من المتوقع أن يقوم الآخرون الذين يقيمون في الولايات المتحدة ببيع المنازل التي قدمت لهم، وكان العاهل السعودى ونجله ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد استقبلا صلاح خاشقجى وعمه سهل خاشقجى في عزاء مقتل والدهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "حماية المستهلك" يحذر سائقي التاكسي من هذا الأمر
» تعليق ناري من لـ"لاسارتي" على فوز الأهلي المثير
» هالة صدقي تكشف حقيقة الفيديو المثير المتداول لها
» "المالية": هذا هو الهدف من التحول الرقمي والشمول المالي
» مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)
» «يوم اليتيم».. احتفال جارح لمشاعر الأيتام
» بالفيديو: نصائح هامة للمقبلين على الزواج
» بوتفليقة: استقلت لتجنيب البلاد انزلاقات وخيمة
» القسام" تنشر فيديو يتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لديها
» رسالة استقالة بوتفليقة الوداعية.. هذا ما قال فيها
» بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان