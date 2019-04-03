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تعليق ناري من لـ"لاسارتي" على فوز الأهلي المثير

الرياضة

لاسارتي
لاسارتي

المصريون ـ متابعات

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أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مارتن لاسارتي، عن سعادته بالفوز على فريق الاتحاد السكندري في بطولة الدوري، مؤكدًا أنه فوز هام، وجاء في توقيت مناسب للغاية.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، مساء الثلاثاء: «الأهلي قدم مباراة قوية أمام فريق مميز، كان هناك بعض الأخطاء من جانب اللاعبين في الشوط الأول، إلا أن الفريق نجح في تداركها بالشوط الثاني».
أشار إلى أن الاتحاد السكندري فريق مميز، ويمتلك عناصر قوية، ونجح في الدفاع بشكل منظم، والأهلي نجح في التغلب على الجانب الدفاعي للمنافس رغم الراحة التي منحها الجهاز للعديد من اللاعبين بتشكيلة الفريق، فضلا عن غياب أيمن أشرف بسبب الإصابة بآلام في عضلات الظهر.
أضاف أن مواجهة الاتحاد جاءت في ظروف استثنائية، حيث خاضها الفريق بعد أيام قليلة من مواجهة الزمالك بلقاء القمة، وقبل ساعات أيضًا من السفر الطويل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال، وهو ما كان يستوجب التعامل معها بحرص شديد، ودفع الجهاز الفني لاتخاذ قراره بمنح بعض العناصر الراحة من المشاركة للاستفادة منها في الفترة القادمة.
شدد على أن الاهلي يحترم جميع المنافسين، وأن الدفع بصالح جمعة في المباراة الثانية على التوالي جاء نتيجة التزامه الشديد واستغلاله للفرصة التي حصل عليها في لقاء الزمالك، وبعد أن تدرب بجدية، ووصل إلى الوزن المثالي، وأن الفرصة متاحة أمام اللاعب للمنافسة في هذا المركز.
وأشار إلى أن الفريق ينتظر عودة وليد سليمان وحمدي فتحي، حيث يؤدي كل منهما تدريباته العلاجية، وأن الأهلي سيصطحب 21 لاعبًا خلال رحلة جنوب أفريقيا.

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