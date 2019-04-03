تعليق ناري لـ مبروك عطية على إجازة فترة الحيض

عقب الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على الدعوة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المطالبة بحصول المرأة على إجازة خلال فترة الحيض، مشيرا إلى أن المرأة في ديننا شأنها الستر، مبديا دهشته من الدعوات التي تكشف ستر المرأة.
وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن فترة الحيض للمرأة هى أذى للرجال، وليس للمرأة، ولا مانع أن تمارس عملها في خلال فترة الحيض.
ونوه أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر أن السماح للمرأة بالحصول على إجازة في فترة الحيض هو كشف لسترها.