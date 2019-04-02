متحدث الكهرباء يكشف عن موعد زيادة أسعار الكهرباء

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن زيادة أسعار فواتير الكهرباء يتم طبقا لخطة كانت موضوعة لمدة 5 سنوات.



وأضاف حمزة - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»؛ المذاع على فضائية الحدث - أنه نظرًا لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تقرر مدها 3 سنوات أخرى لتصبح 8 سنوات تنتهي في العام المالي 2021-2022، لرفع الدعم عن كاهل الدولة بالكامل.

وأضاف حمزة - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»؛ المذاع على فضائية الحدث - أنه نظرًا لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تقرر مدها 3 سنوات أخرى لتصبح 8 سنوات تنتهي في العام المالي 2021-2022، لرفع الدعم عن كاهل الدولة بالكامل.