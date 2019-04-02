متحدث الكهرباء يكشف عن موعد زيادة أسعار الكهرباء

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فواتير الكهرباء

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن زيادة أسعار فواتير الكهرباء يتم طبقا لخطة كانت موضوعة لمدة 5 سنوات.
وأضاف حمزة - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»؛ المذاع على فضائية الحدث - أنه نظرًا لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تقرر مدها 3 سنوات أخرى لتصبح 8 سنوات تنتهي في العام المالي 2021-2022، لرفع الدعم عن كاهل الدولة بالكامل.
ولفت حمزة، إلى أن وزير الكهرباء أكد خلال مؤتمر صحفي، أن زيادة الأسعار يتم وفقًا لخطة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن هناك تحريكا جزئيا للأسعار خلال شهر يوليو من كل عام.
 

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