» هالة صدقي تكشف حقيقة الفيديو المثير المتداول لها

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن حقيقة الفيديو المتداول لها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه تصوير لمنطقة ريفية من مكان علوي به بعض الشباب ويصاحبه صوت تقول فيه «أنا مش بشتغل مع الجرابيع دول يا روحي عشان أروح أشد الخدود أنفخ»



وأوضحت صدقي خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «حضرة المواطن»، على قناة الحدث اليوم، أنا قامت بتصوير فيديو بهاتفها الخاص ولكن بدون صوت في إحدى أماكن التصوير، مشيرة إلى أن الصوت الموجود على الفيديو لا يخصها .