  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:43 ص
بحث متقدم
الزمالك والاهلى

رئيس "الأرصاد" يفجر مفاجأة كبرى بشأن قمة "الوحل"

السيارات

"حماية المستهلك" تزف بشرى سارة بشأن أسعار السيارات

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد زيادة أسعار الكهرباء

كشف المخدرات

التضامن تفجر مفاجأة عن الموظفين والعلاج من المخدرات

أرشيفية

عزيزى إمام المسجد.. احترس أنت تراقب من زملائك

المغرب

احتجاجات في المغرب رفضًا لاعتماد "الفرنسية" في التدريس

أرشيفية

«يوم اليتيم».. احتفال جارح لمشاعر الأيتام

علم السعودية

السعودية تكشف سرًا أخفته لسنوات

محمد رمضان

«المهن الموسيقية»عن حفل«رمضان»:«مش هنعمل كده تاني»

أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

بالفيديو..

هالة صدقي تكشف حقيقة الفيديو المثير المتداول لها

آخر الأخبار

هالة صدقي
هالة صدقي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18

#

هالة صدقي تفجر مفاجأة مدوية عن الفيديو المسرب لها

#

حقيقة انفصال "الفيشاوي" عن زوجته

#

«الأوقاف» تكشف حقيقة تعيين مؤذن «أخرس»

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن حقيقة الفيديو المتداول لها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه تصوير لمنطقة ريفية من مكان علوي به بعض الشباب ويصاحبه صوت تقول فيه «أنا مش بشتغل مع الجرابيع دول يا روحي عشان أروح أشد الخدود أنفخ» 
وأوضحت صدقي خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «حضرة المواطن»، على قناة الحدث اليوم، أنا قامت بتصوير فيديو بهاتفها الخاص ولكن بدون صوت في إحدى أماكن التصوير، مشيرة إلى أن الصوت الموجود على الفيديو لا يخصها .
وأكدت أن الصوت الخاص بالفيديو ليس أسلوبها ولا كلامها، مضيفة أنها حتى الآن لم تعتزل الفن وإنها تحترم الوسط الفني كما أنها لا يمكن أن تسئ لوسط هى تمتهنه 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هالة صدقي تكشف حقيقة الفيديو المثير المتداول لها
» "المالية": هذا هو الهدف من التحول الرقمي والشمول المالي
» بالفيديو: نصائح هامة للمقبلين على الزواج
» بوتفليقة: استقلت لتجنيب البلاد انزلاقات وخيمة
» القسام" تنشر فيديو يتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لديها
» رسالة استقالة بوتفليقة الوداعية.. هذا ما قال فيها
» بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18
» قطر: هذا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الخليجية
» المغرب.. وقفة احتجاجية ضد اعتماد الفرنسية في التدريس
» ميلان يتعادل إيجابيا مع أودينيزي
» الأهلي يتخطى الاتحاد بثنائية ويتصدر الدوري

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان