» "المالية": هذا هو الهدف من التحول الرقمي والشمول المالي

02 أبريل 2019 - 11:40 م

قال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن سيتم تطبيق الدفع الإلكتروني في أول شهر مايو المقبل، وسيتم البدء في تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا تدريجيا، وكافة الرسوم التي تتخطى الـ 500 جنيه ستدفع إلكترونيا أما الأقل من 500 جنيه سيتم دفعها نقدا.



وأضاف " إبراهيم " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أنه سيتم توفير عدة وسائل للدفع الكترونيا وذلك عن طريق استعمال البطاقة البنكية وبطاقات أصحاب المعاشات.



وتابع: "نتعاون مع البريد المصري والبنك الأهلي لتوفير كروت بقيمة مالية بسيطة للغاية للمواطن الذي لا يملك حساب بنكي لسداد قيمة الخدمات الحكومية"، مضيفا:" من أهم مزايا الدفع الإلكتروني تحقيق الضبط المالي ومكافحة الفساد داخل الدولاب الحكومي".

