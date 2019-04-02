» بالفيديو: نصائح هامة للمقبلين على الزواج

02 أبريل 2019 - 11:30 م

قال الدكتور محمد صلاح شديد، استشاري طب الأطفال، وحديثي الولادة بوزارة الصحة، إن حالات تشوه الجنين تعود إلى سوء تغذية الأم.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "one"، أن التدخين يؤثر على الجنين، وتواجد الكثير من العيوب الخلقية، موضحا أن التدخين الإيجابي والسلبي له تأثير على الجنين بشكل كبير.



وتابع: "الأمراض العائلية أو زواج الأقارب من الأسباب التي تؤدي إلى تشويه الجنين".

