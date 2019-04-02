  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:43 ص
بحث متقدم
الزمالك والاهلى

رئيس "الأرصاد" يفجر مفاجأة كبرى بشأن قمة "الوحل"

السيارات

"حماية المستهلك" تزف بشرى سارة بشأن أسعار السيارات

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد زيادة أسعار الكهرباء

كشف المخدرات

التضامن تفجر مفاجأة عن الموظفين والعلاج من المخدرات

أرشيفية

عزيزى إمام المسجد.. احترس أنت تراقب من زملائك

المغرب

احتجاجات في المغرب رفضًا لاعتماد "الفرنسية" في التدريس

أرشيفية

«يوم اليتيم».. احتفال جارح لمشاعر الأيتام

علم السعودية

السعودية تكشف سرًا أخفته لسنوات

محمد رمضان

«المهن الموسيقية»عن حفل«رمضان»:«مش هنعمل كده تاني»

أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

بوتفليقة: استقلت لتجنيب البلاد انزلاقات وخيمة

عرب وعالم

بوتفليقة
بوتفليقة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. تنحي بوتفليقة

#

الجزائر ترحّل صحفيًا بـ«رويترز»

#

اجتماع المجلس الدستورى بالجزائر

#

الحزب الحاكم بالجزائر: ملتزمون بخطة بوتفليقة‎

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، إن استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته في 28 أبريل/ نيسان، جاءت لتجنب "انزلاقات وخيمة".
جاء ذلك في رسالة استقالة قدمها للمجلس الدستوري ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح بوتفليقة: "لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، و يا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة". 
وتابع: "قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".
وألمح بوتفليقة إلى وجود قرارات ستصدر لاحقا بشأن سير المرحلة الإنتقالية بالقول: "لقد اتخذت في هذا المنظور الإجراءات المواتية عملا بصلاحياتي الدستورية وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية".
وجاء الإعلان عن خطوة بوتفليقة مباشرة بعد بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.
ومنذ إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة في 10 فبراير/ شباط الماضي، بدأت احتجاجات شعبية في الجزائر، توسعت يوم 22 فبراير إلى انتفاضة شعبية ما تزال متواصلة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هالة صدقي تكشف حقيقة الفيديو المثير المتداول لها
» "المالية": هذا هو الهدف من التحول الرقمي والشمول المالي
» بالفيديو: نصائح هامة للمقبلين على الزواج
» بوتفليقة: استقلت لتجنيب البلاد انزلاقات وخيمة
» القسام" تنشر فيديو يتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لديها
» رسالة استقالة بوتفليقة الوداعية.. هذا ما قال فيها
» بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18
» قطر: هذا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الخليجية
» المغرب.. وقفة احتجاجية ضد اعتماد الفرنسية في التدريس
» ميلان يتعادل إيجابيا مع أودينيزي
» الأهلي يتخطى الاتحاد بثنائية ويتصدر الدوري

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان