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القسام" تنشر فيديو يتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لديها

عرب وعالم

كتائب القسام
كتائب القسام

المصريون ووكالات

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نشرت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، الثلاثاء، مقطع فيديو، يتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لديها.
وأظهر الفيديو، الذي نشرته "كتائب القسام"، عبر موقعها الرسمي، أغنية باللغة العبرية ترجمت للعربية بعنوان "رسالة من الأسر".
وتضمنت الأغنية كلمات: "في الماضي القريب، كان لي حب، صادق صافٍ جميل تملؤه البهجة، لكنه اختفى كأن لم يكن، ولم يبق لي شيء من أمل، فعلت الكثير لأجل الدولة، سنوات كثيرة في الأسر فكرت محتارًا، هل ستقوم بالواجب المنوط به، تجاهي وتجاه جنودها؟".
وتضمن الفيديو كلمات "بحر من الدموع تفيض عيناي، قلبي يستغيث انظروا إلي، في الأسر مليًا أسأل أمي، هل سأتحرر؟".
ولم يوضح الفيديو تفاصيل عن الجنود الإسرائيليين المأسورين لدى حركة "حماس".
وحتى الساعة 20: 50 تغ لم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ما ورد في الفيديو.
وفي أبريل/ نيسان 2016، أعلنت كتائب "القسام"، لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول، الذي أعلن المتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة، في 20 يوليو/تموز 2014، عن أسره، خلال تصدي مقاتلي "القسام"، لتوغل بري لجيش الاحتلال، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.
وترفض "حماس"، بشكل متواصل، تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها المسلح.‎ 

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