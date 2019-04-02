» القسام" تنشر فيديو يتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لديها

نشرت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، الثلاثاء، مقطع فيديو، يتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لديها.



وتضمنت الأغنية كلمات: "في الماضي القريب، كان لي حب، صادق صافٍ جميل تملؤه البهجة، لكنه اختفى كأن لم يكن، ولم يبق لي شيء من أمل، فعلت الكثير لأجل الدولة، سنوات كثيرة في الأسر فكرت محتارًا، هل ستقوم بالواجب المنوط به، تجاهي وتجاه جنودها؟".

وتضمنت الأغنية كلمات: "في الماضي القريب، كان لي حب، صادق صافٍ جميل تملؤه البهجة، لكنه اختفى كأن لم يكن، ولم يبق لي شيء من أمل، فعلت الكثير لأجل الدولة، سنوات كثيرة في الأسر فكرت محتارًا، هل ستقوم بالواجب المنوط به، تجاهي وتجاه جنودها؟".

وتضمن الفيديو كلمات "بحر من الدموع تفيض عيناي، قلبي يستغيث انظروا إلي، في الأسر مليًا أسأل أمي، هل سأتحرر؟".

وتضمن الفيديو كلمات "بحر من الدموع تفيض عيناي، قلبي يستغيث انظروا إلي، في الأسر مليًا أسأل أمي، هل سأتحرر؟".