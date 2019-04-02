جزائريون يحتفلون عقب تقديم بوتفليقة استقالته

02 أبريل 2019 - 11:00 م

شهدت العاصمة الجزائرية، مساء الثلاثاء، احتفالات شارك فيها المئات، عقب نشر وكالة الأنباء الرسمية نبأ تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باستقالته إلى المجلس الدستوري.



ورصد مراسل الأناضول تجمع المئات في ساحتي البريد المركزي وساحة موريس أودان وسط العاصمة.



وجابت مواكب من السيارات أهم شوارع العاصمة، فيما رفع آخرون علم البلاد في أحياء وشوارع مختلفة.



وردد المحتفلون شعارات على شاكلة "جيش شعب خاوة خاوة" (إخوة)، فيما هتف آخرون "يا القايد صالح (رئيس الأركان) عمّر الحبّاس (املئ السجون بالمسؤولين الفاسدين)".



كما ردد بعض المشاركين شعارات مطالبة برحيل القيادة العسكرية للبلاد أيضا.



ولم يتسن بعد التحقق من خروج محتفلين إلى شوارع المحافظات اخرى.



وجاء الإعلان عن خطوة بوتفليقة مباشرة بعد بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.

