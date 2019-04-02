الشرطة البريطانية تحقق في محاولتين لتخريب سكك حديدية

02 أبريل 2019 - 10:30 م

أعلنت شرطة النقل البريطانية، الثلاثاء، أنها تحقق في محاولتين منفصلتين لتخريب خطوط سكك حديدية شرقي البلاد، مشيرة إلى اعتقادها بأن ذلك "عمل متعمد" له صلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقالت الشرطة في بيان، إن "المحاولتين وقعتا في مقاطعة كامبريدجشاير (شرق) في 27 مارس/ آذار الماضي"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "أسوشييتد برس".



وأضاف البيان: "تلقينا بلاغات عن إلصاق عبوتين ناسفتين بقضبان السكك الحديدية، بهدف عرقلة خدمات القطارات".



وأوضح أن "العبوتين لم تنفجرا، ولم يفلح ذلك في تعطيل الخدمات".



وتابع: "هذه محاولة متعمدة وخطيرة من قبل شخص ما، لإلحاق تخريب شديد بشبكة السكك الحديدية البريطانية".



وأردف: "تقييمنا الأولي يقودنا للاعتقاد بأن ذلك يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، دون مزيد من التفاصيل.



وفي السياق، ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن قصاصة تركت مع إحدى العبوتين مكتوبا عليها "الخروج يعني الخروج.. وسنرّكع هذا البلد إذا لم نخرج (من الاتحاد)".



والاثنين، فشل البرلمان في الاتفاق على مقترح لإتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في إطار محاولات إيجاد بديل لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.



وصوت أعضاء البرلمان على 4 مقترحات، هي "البقاء ضمن اتحاد جمركي مع الدول الأوروبية، والبقاء ضمن سوق موحدة بعد مغادرة الاتحاد، على غرار دولة النرويج".



أما المقترحان الآخران فهما "بقاء كافة ربوع بريطانيا في اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء العمل بالمادة 50 الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي".



ومؤخرا، وقع أكثر من 6 ملايين شخص، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء "بريكست"، نُشرت على موقع البرلمان، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي.

