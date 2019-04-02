غوتيريش يبحث مع شكري هذا الأمر الهام

02 أبريل 2019 - 10:20 م

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمة الليبية.



جاء ذلك خلال لقائهما في القاهرة، ضمن زيارة غير محددة المدة لـ "غوتيريش" بدأت الاثنين، وفق بيان للخارجية المصرية.



وتناول اللقاء "سبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، وسبل توحيد الجهود الدولية في مواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد، ومواجهة أفكار التطرف".



كما شمل "تبادلا للرؤى والتقييم بين الجانبين تجاه مجمل التطورات الخاصة بقضايا المنطقة، لا سيما سوريا واليمن ومستجدات الأزمة الليبية".



وقبل أسبوعين، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، تحديد الفترة من 14 إلى 16 أبريل/ نيسان الجاري، موعدا لانعقاد الملتقى الوطني الجامع في مدينة غدامس، جنوب غربي ليبيا.



ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، وقائد قوات مجلس النواب خليفة حفتر.



كما تناولت المناقشات أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية، وسبل تقديم الدعم اللازم لمختلف المساعي الرامية إلى دفع جهود السلام واستئناف المفاوضات، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق البيان.

